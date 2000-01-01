20.06 16:50 MIGnews.com

Египет нанес удар по позициям боевиков на Синае

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Военно-воздушные силы Египта нанесли удар по позициям боевиков на Синайском полуострове. В результате авиаудара были уничтожены 12 террористов и несколько подвижных средств.Об этом сообщили министерстве обороны Египта во вторник, 20 июня.В заявлении военных говорится:"В результате авиаудара, осуществленного на Синайском полуострове, «было уничтожено 12 крайне опасны лидеров группировка "Ансар Бейт аль-Макдис". Боевики являлись пособниками ISIS.Однако в сообщении не указано когда ВВС Египта осуществили бомбардировку по террористам.