Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Египет нанес удар по позициям боевиков на Синае | Фото: Thinkstock20.06 16:50   MIGnews.com

Египет нанес удар по позициям боевиков на Синае

Военно-воздушные силы Египта нанесли удар по позициям боевиков на Синайском полуострове. В результате авиаудара были уничтожены 12 террористов и несколько подвижных средств.

Об этом сообщили министерстве обороны Египта во вторник, 20 июня.

В заявлении военных говорится:

"В результате авиаудара, осуществленного на Синайском полуострове, «было уничтожено 12 крайне опасны лидеров группировка "Ансар Бейт аль-Макдис". Боевики являлись пособниками ISIS.

Однако в сообщении не указано когда ВВС Египта осуществили бомбардировку по террористам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:36
Недруг Биби: сумасшедшая правит страной посредством слабака
16:29
Саудия и Ирак укрепляют сотрудничество
16:01
Ашкелон: все боялись ученицы, организовавшей надругательство
15:57
ПА обвинила Израиль в попытке подорвать мирные усилия США
15:34
Эхуд Ольмерт госпитализирован
14:55
Сеул: КНДР должна нести ответственность за смерть Вармбье
14:26
Следующий проект, который закупорит Тель-Авив
14:19
Кремль согласился рассмотреть решение Европейского суда
13:50
Франция: полиция обнаружила тайник оружия террориста
13:21
Британия отказывается платить за Brexit
12:46
В Израиле разработали лазер, сбивающий дроны
12:38
Израильская футбольная математика
12:06
Иерусалим - чемпион по разводам
11:25
Австралия временно прекращает военную авиакампанию в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus