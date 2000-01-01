20.06 17:53 MIGnews.com
Террорист пытался зарезать солдат в округе Биньямин
В ЦАХАЛе сообщили о попытке теракта в районе Кикар Адом в округе Биньямин. Инцидент произошел во вторник во второй половине дня, 20 июня.
Вооруженный ножом араб попытался совершить нападение на солдат возле блокпоста. К счастью, террориста нейтрализовали до того, как он успел нанести ранения израильским военнослужащим.
В результате инцидента никто из солдат не пострадал.
Детали происшествия уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии