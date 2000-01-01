20.06 17:53 MIGnews.com

Террорист пытался зарезать солдат в округе Биньямин

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В ЦАХАЛе сообщили о попытке теракта в районе Кикар Адом в округе Биньямин. Инцидент произошел во вторник во второй половине дня, 20 июня.Вооруженный ножом араб попытался совершить нападение на солдат возле блокпоста. К счастью, террориста нейтрализовали до того, как он успел нанести ранения израильским военнослужащим.В результате инцидента никто из солдат не пострадал.Детали происшествия уточняются.