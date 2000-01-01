21.06 00:16 MIGnews.com

Банк Barclays незаконно помог Катару в 2008 году

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4 бывших руководителей британского банка Barclays обвинили в сговоре и незаконной финансовой помощи из-за займа, выданного Катару во время мирового финансового кризиса 2008 года, как сообщает ВВС.В период кризиса 2008 года банк Barclays выделил Катару займ в размере 3 млрд долларов, что привлекло внимание отдела по борьбе с крупными мошенничествами. В настоящее время руководство банка изучает информацию, представленную следователями отдела, и ждут ее подтверждения и детального отчета по операции.Отметим, что в мошенничестве, преступном сговоре и предоставлении незаконной финансовой помощи обвиняют бывшего исполнительному директору банка Джону Варли и экс-председателю подразделения по инвестициям на Ближнем Востоке банка Barclays Роджеру Дженкинсу.В отличие от ни, 2 других подозреваемых обвиняют лишь в сговоре с целью мошенничества.