Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 21.06 00:16   MIGnews.com

Банк Barclays незаконно помог Катару в 2008 году

4 бывших руководителей британского банка Barclays обвинили в сговоре и незаконной финансовой помощи из-за займа, выданного Катару во время мирового финансового кризиса 2008 года, как сообщает ВВС.

В период кризиса 2008 года банк Barclays выделил Катару займ в размере 3 млрд долларов, что привлекло внимание отдела по борьбе с крупными мошенничествами. В настоящее время руководство банка изучает информацию, представленную следователями отдела, и ждут ее подтверждения и детального отчета по операции.

Отметим, что в мошенничестве, преступном сговоре и предоставлении незаконной финансовой помощи обвиняют бывшего исполнительному директору банка Джону Варли и экс-председателю подразделения по инвестициям на Ближнем Востоке банка Barclays Роджеру Дженкинсу.

В отличие от ни, 2 других подозреваемых обвиняют лишь в сговоре с целью мошенничества.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:18
Пожарный самолет разбился в Португалии
22:27
Будет ли решена “проблема августа” для родителей малышей?
21:33
Видео: Эль-Аль сняла пародию на песню Бритни Спирс  
20:58
Мохаммед Дахлан вернет Газе электричество
20:23
Израиль. Нарушение прав работающих подростков
19:29
Яир Лапид против "стерильной зоны" у ворот Шхем
18:35
Дани Атар предложил увеличить число поселенцев на Голанах
17:53
Террорист пытался зарезать солдат в округе Биньямин
17:41
Катар высылает дипломатов Йемена
16:50
Египет нанес удар по позициям боевиков на Синае
16:36
Недруг Биби: сумасшедшая правит страной посредством слабака
16:29
Саудия и Ирак укрепляют сотрудничество
16:01
Ашкелон: все боялись ученицы, организовавшей надругательство
15:57
ПА обвинила Израиль в попытке подорвать мирные усилия США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus