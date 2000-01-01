20.06 23:18 MIGnews.com

Пожарный самолет разбился в Португалии

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Пожарный самолет марки Canadair потерпел крушение в центральной Португалии, территория которой охвачена сильными лесными пожарами. Сообщается, что самолет тушил пожар с воздуха, о причинах крушения пока ничего не известно.Инцидент произошел в муниципалитете Педроган-Гранди. Информации о пострадавших в результате катастрофы и подробностей случившегося пока нет.В тушении пожаров помимо португальской техники участвуют самолеты из Испании, Италии и Франции.Пока не ясно кому именно принадлежал, потерпевший крушения самолет.Масштабные лесные пожары в португальском округе Лейрия начались в конце прошлой недели. Жертвами огненной стихии стали 64 человека, в районе эвакуировали 13 поселков. В операции по тушению огня участвуют более 100 пожарных, передает Би Би Си.