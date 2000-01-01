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Теракт в центре Брюсселя | Фото: Thinkstock20.06 23:28   MIGnews.com

Теракт в центре Брюсселя

Не прошло и суток после попытки теракта на Елисейских Полях в Париже и нападения на мусульман в Лондоне, как в самом центре Европы снова слышны взрывы и стрельба.

На этот раз террорист попытался совершить теракт в Брюсселе. Мужчина, вооруженный поясом смертника попытался подорвать себя на центральной автобусной станции Брюсселя. С криками "Алла Акбар" он побежал в сторону солдат, которые в это время находились на станции.

Солдаты смогли нейтрализовать террориста до того как он успел подорвать себя.

В результате этого инцидента никто кроме террориста не пострадал. На данный момент не известно был ли он убит на месте или только ранен.

По сообщению бельгийских официальных лиц, на данный момент ситуация находится под контролем и опасности новых терактов нет.

Напомним, на протяжении последних 18 месяцев Брюссель находится под усиленной охраной правоохранительных органов и армии после серии терактов, которые были совершены ISIS.
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