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20.06 07:44   MIGnews.com

Кожная инфекция на базе ЦАХАЛа: солдаты лгали

После того, как появились сообщения об эпидемии кожного заболевания на базе Шизафон, ЦАХАЛ сообщил, что многие солдаты симулировали симптомы заболевания.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что против симулянтов будут приняты дисциплинарные меры.

На прошлой неделе ЦАХАЛ подтвердил, что десятки солдат заразились кожной инфекцией импетиго. Были идентифицированы около 200 солдат с повреждениями кожи. Их лечили антибиотиками под надзором врачей. Состояние всех больных оценивалось как легкое.

В ходе расследования эпидемии специальная комиссия попыталась определить очаг заражения. Она выяснила, что многие солдаты с соседних баз - Халах и Бахад 1, побывавшие на Шизафон, вернувшись на свои базы доложили о том, что заболели.

Делегация опытных докторов - дерматологов и специалистов по инфекциям прибыла на базу Шизафон. Выяснилось, что один из призывников, установив симптомы заболевания, начала инструктировать товарищей, как его симулировать. Один из молодых бойцов рассказал корреспонденту второго канала израильского ТВ: “После этого все больше и больше солдат заражалось, их вчера всех отвели в поликлинику, и у тех, у кого нашли симптомы - сразу послали домой”.
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