20.06 08:03 MIGnews.com

Видео: попытка теракта на Елисейских Полях

@rtve el momento después de la explosión del coche en #ChampsElysees, forcejean con el sospechoso para sacarlo pic.twitter.com/o4km0SByTJ — Eugenio Morcillo (@elugeescojonudo) June 19, 2017

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Вооруженный водитель намеренно врезался в полицейский вэн на Елисейских Полях в Париже.Туристы с ужасом наблюдали, как машина загорелась, в то время как полицейские вытаскивали из нее водителя.Власти позднее заявили, что водитель врезался в полицейских намеренно. Водитель скончался после атаки. Министр внутренних дел Жерар Коломб заявил: “Силы безопасности снова стали целью атаки на Елисейских Полях”. Министр добавил: “В машине обнаружена взрывчатка и оружие”.По данным канала BFMTV, водитель числился в так называемом “списке С” - перечне подозреваемых террористов, за которыми власти ведут постоянное наблюдение.