Видео: попытка теракта на Елисейских Полях

Вооруженный водитель намеренно врезался в полицейский вэн на Елисейских Полях в Париже.
Туристы с ужасом наблюдали, как машина загорелась, в то время как полицейские вытаскивали из нее водителя.
Власти позднее заявили, что водитель врезался в полицейских намеренно. Водитель скончался после атаки. Министр внутренних дел Жерар Коломб заявил: “Силы безопасности снова стали целью атаки на Елисейских Полях”. Министр добавил: “В машине обнаружена взрывчатка и оружие”.
По данным канала BFMTV, водитель числился в так называемом “списке С” - перечне подозреваемых террористов, за которыми власти ведут постоянное наблюдение.