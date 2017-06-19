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20.06 08:03   MIGnews.com

Видео: попытка теракта на Елисейских Полях

Вооруженный водитель намеренно врезался в полицейский вэн на Елисейских Полях в Париже.

Туристы с ужасом наблюдали, как машина загорелась, в то время как полицейские вытаскивали из нее водителя.

Власти позднее заявили, что водитель врезался в полицейских намеренно. Водитель скончался после атаки. Министр внутренних дел Жерар Коломб заявил: “Силы безопасности снова стали целью атаки на Елисейских Полях”. Министр добавил: “В машине обнаружена взрывчатка и оружие”.

По данным канала BFMTV, водитель числился в так называемом “списке С” - перечне подозреваемых террористов, за которыми власти ведут постоянное наблюдение.







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