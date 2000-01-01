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Ашдод: Девочки понуждали сверстницу к сексу с суданцами 20.06 09:39   MIGnews.com

Ашдод: Девочки понуждали сверстницу к сексу с суданцами

Две несовершеннолетних девушки подозреваются в издевательствах над 13-летней девочкой в Ашдоде.

О деле стало известно две недели назад. Жертва прибыла в молодежный клуб в Ашдоде и попросила инструктора несколько сотен шекелей взаймы. Инструктор заметил ожоги на ее лице. Когда он спросил об их происхождении, девочка сказала, что "жарила шницель и обожглась маслом со сковородки".

Инструктор сообщил о своих подозрениях полиции. Полицейские следователи установили, что девочка стала объектом издевательств со стороны сверстниц. После этого были задержаны 16-летняя и 13-летняя девушки, издевавшиеся над жертвой и вымогавшие у нее деньги.

Голову жертвы засовывали в яму выкопанную в песке на пляже Ашдода - и затем заливали яму соленой водой. Девочку также били головой о стену и тушили ей окурки об лицо.

У жертвы вымогали деньги - но денег у нее не было. Тогда ее отвезли на квартиру к суданцам. Она переспала с одним из них - и за это ее мучительницы получили 300 шекелей.

После этого у жертвы продолжали вымогать деньги. 12-летний мальчик бил ее острой деревянной планкой в живот, в нее выпустили содержимое огнетушителя, ей угрожали, что взорвут автомобиль ее матери.

Полиция, кроме подростков, вымогавших деньги, арестовала суданца, который переспал с девочкой. Он отрицает вменяемый ему поступок - но полиция потребовала оставить его под стражей и собирает доказательства против него.

Адвокат главной подозреваемой -16-летней девушки Михаэль Бускила заявил: “Мы - в самом начале расследования, но уже сейчас ясно, что эта девочка - из трудной семьи и она пережила много трагедий в своей жизни”.
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