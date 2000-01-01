20.06 09:57 MIGnews.com

Филиппины готовы освободить Марави до окончания Рамадана

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Филиппинские самолеты атаковали с воздуха позиции мятежников, а сухопутные войска начали новое наступление на исламистских боевиков в южном городе Марави во вторник, 20 июня.Наступление было вызвано опасениями, что подкрепление исламистских боевиков может прибыть после Ид аль-Фитр, что знаменует собой конец мусульманского священного месяца Рамадан.Согласно официальному подсчету, в Марави наступила пятая неделя боев, и около 350 человек были убиты. Бежавшие жители заявили, что видели множество тел в обломках домов, разрушенных при бомбардировке и перестрелках."Мы стремимся освободить Марави до конца Рамадана", - сказал пресс-секретарь армии бригадный генерал Рестутуто Падилья."Мы не можем точно сказать, когда мы можем завершить это, потому что мы сражаемся от двери до двери, и есть мины-ловушки, которые представляют опасность для наших войск", - отметил он.Захват Марави исламистскими боевиками встревожил страны Юго-Восточной Азии, которые боятся, что "Исламское Государство" пытается создать новый оплот на юге Филиппин, который может угрожать всему региону.Падилья сказал, что военные нацелены на то, чтобы предотвратить эскалацию насилия после окончания Рамадана.