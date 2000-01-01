20.07 13:21 MIGnews.com

После лечения Маккейн намерен вернуться в политику

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Американский сенатор Джон Маккейн, у которого врачи диагностировали опухоль мозга, заявил, что намерен после лечения вернуться на работу от Южной Каролины. Об этом рассказал своему коллеге от штата Южная Каролина Линдси Грэму.По словам Грэма, он поговорил с Маккейном в среду вечером по телефону и, после обсуждения болезни, аризонец переключил разговор на законопроект по здравоохранению и военным расходам, передает РИА Новости."Я пробуду здесь немного дольше, пройду несколько процедур. Я вернусь", — передал Грэм слова Маккейна.Как сообщалось ранее, у Маккейна диагностирована опухоль мозга. По словам медиков, сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения.Известно, что глиобластома – часто встречающаяся и агрессивная из всех опухолей мозга. Для ее лечения могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.80-летний Джон Маккейн считается одним из наиболее влиятельных американских политиков. Сенатор-республиканец от Аризоны работает в конгрессе США с 1982 года, а до этого отдал более 20 лет военной службе в военно-морской авиации США, воевал во Вьетнаме, был в плену. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме. В сенате он занимает должность председателя комитета по вооруженным силам. Маккейн известен жесткой позицией по отношению к России.