20.07 12:39 MIGnews.com

Лапшин осужден в Азербайджане на 3 года за поездку в Карабах

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Блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, приговорен Бакинским судом по тяжелым преступлениям к трем годам заключения, передает Интерфакс. Лапшина обвиняли в незаконном посещении Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах.Прокурор требовали приговорить блогера к 6,5 года лишения свободы, защита просила суд вынести оправдательный приговор.Сам Лапшин заявил, что виноват лишь в том, что его действия послужили причиной духовных страданий азербайджанского народа, и заверил, что не вступал в связи с правительством Армении. Виновным он себя не признал. Блогер рассказал, что его поездки в Карабах носили туристический характер и не имели политического подтекста.Срок Лапшин будет отбывать в тюрьме общего режима.По версии Баку, гражданин России и Израиля Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях в соцсетях Лапшин выступал с призывами признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.Лапшин был включен в "черный список" за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу блогера на решение о выдаче его Азербайджану. Вечером того же дня Лапшин был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.