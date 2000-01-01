20.07 15:54 MIGnews.com

Полиция допросит экс-начальника Генштаба ЦАХАЛа Бенни Ганца

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Как пишет израильская пресса, израильские правоохранительные органы допросят бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля, отставного генерал-лейтенант Бенни Ганца по так называемому "делу о подлодках".Полиция Израиля готовится расширить свое расследование о коррупции при покупке трех субмарин у германской судостроительной верфи ThyssenKrupp. К такому решению следователи пришли на основании показаний Мики Ганора – представителя компании в Израиле, который выступал посредником при заключении договоров о покупке не только подлодок, но и других военно-морских кораблей (Израиль сотрудничает с ThyssenKrupp уже много лет).Полиция ведет с ним переговоры о том, чтобы он выступил в качестве свидетеля от государства по данному делу, пишет "Гаарец".Cледователи также допрашивали бывшего главу военно-морского флота Израиля Элиэзера Марома, экс-заместителя главы Совета национальной безопасности Авриэля Бар-Йосефа и личного адвоката премьера Давида Шимрона.После дознания Гарона следователи начнут допросы офицеров, которые в настоящее время все еще служат в рядах израильской армии.