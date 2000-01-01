Французская звезда упала и умерла во время концерта
Восходящая французская звезда, Барбара Велденс, во время концерта упала и умерла.
Причина ее смерти неясна, но согласно одному сообщению, вероятно, она была убита разрядом электротока.
35-летнея Вэлденс находилась на сцене в церкви в живописной деревне Гудрон района Лот, как вдруг у нее произошла остановка сердца.
В этом году она выпустила свой первый альбом и получила награду "Молодой талант".
Полиция начала расследование причины ее смерти, но отказывается комментировать обстоятельства.
Барбара Велденс регулярно выступала с пианистом и гитаристом и была посреди концертного тура. Согласно ее сайту, она стала певицей после работы в цирке. Большое влияние на ее творчество оказал бельгийский певец, поэт Жак Брель.