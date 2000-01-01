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Французская звезда упала и умерла во время концерта 21.07 02:13   MIGnews.com

Французская звезда упала и умерла во время концерта

Восходящая французская звезда, Барбара Велденс, во время концерта упала и умерла.

Причина ее смерти неясна, но согласно одному сообщению, вероятно, она была убита разрядом электротока.

35-летнея Вэлденс находилась на сцене в церкви в живописной деревне Гудрон района Лот, как вдруг у нее произошла остановка сердца.

В этом году она выпустила свой первый альбом и получила награду "Молодой талант".

Полиция начала расследование причины ее смерти, но отказывается комментировать обстоятельства.

Барбара Велденс регулярно выступала с пианистом и гитаристом и была посреди концертного тура. Согласно ее сайту, она стала певицей после работы в цирке. Большое влияние на ее творчество оказал бельгийский певец, поэт Жак Брель.
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