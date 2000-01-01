Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Король Салман приказал арестовать принца-садиста | Фото: GovernmentZA/Flickr20.07 16:28   MIGnews.com

Король Салман приказал арестовать принца-садиста

Полиция Саудовской Аравии задержала члена королевской семья по указке самого монарха – короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, – которого возмутило аморального поведение его родственника.

Как пишет Associated Press, принц Сауд бин Абдул-Азиз бин Мусаид был арестован и допрошен в среду – на следующий день после того, как в YouTube и Twitter были опубликованы видеоролики, на которых он издевался над подданными королевства. В частности, на одной из записей принц Сауд направляет винтовку на истекающего кровью мужчину, который лежит на земле и молит о пощаде.

На другом видео принц избивает мужчину, сидящего на стуле.

Кроме того, принца сняли "в компании" 18 бутылок виски Johnnie Walker Red Label и горы денег. Стоит отметить, что, согласно саудовскому законодательству, употребление алкоголя запрещено. Это видео просмотрели более 760 тысяч раз.

В связи с ажиотажем, который вызвало скандальное поведение представителя монаршей семьи, глава государства приказал тщательно расследовать поступок принца Сауда, а также арестовать его и всех, кто может быть причастен к происходящему на видео, и не выпускать их до вынесения судебного решения, согласно правящим в королевстве законам шариата.

Король Салман назвал случившееся возмутительным и призвал своих граждан оставаться бдительными в отношении любого превышением полномочий или злоупотребления властью. Многие пользователи поддержали решение своего правителя.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:01
Нетаниягу согласился на продажу подлодок Египту
15:54
Полиция допросит экс-начальника Генштаба ЦАХАЛа Бенни Ганца
15:30
Встреча Нетаниягу с руководителями еврейских общин Венгрии
14:46
Видео помощника террористов на Храмовой Горе
14:01
Террорист с ножом атаковал солдатку
13:54
Лидер БАЛАД: мы не навестим семьи убитых полицейских-друзов
13:21
После лечения Маккейн намерен вернуться в политику
12:47
Европейский Союз ответил на обвинения Нетаниягу
12:39
Лапшин осужден в Азербайджане на 3 года за поездку в Карабах
12:10
Оружие на Храмовую Гору принесли за несколько часов до атаки
11:51
Жуткая авария в Самарии попала на камеры
11:14
Приставы спишут триллион рублей безнадежных долгов россиян
10:38
Естественная убыль населения России выросла втрое
10:16
ХАМАС признал: Израиль гарантирует свободу веры мусульман
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus