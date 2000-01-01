20.07 16:28 MIGnews.com

Король Салман приказал арестовать принца-садиста

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Полиция Саудовской Аравии задержала члена королевской семья по указке самого монарха – короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, – которого возмутило аморального поведение его родственника.Как пишет Associated Press, принц Сауд бин Абдул-Азиз бин Мусаид был арестован и допрошен в среду – на следующий день после того, как в YouTube и Twitter были опубликованы видеоролики, на которых он издевался над подданными королевства. В частности, на одной из записей принц Сауд направляет винтовку на истекающего кровью мужчину, который лежит на земле и молит о пощаде.На другом видео принц избивает мужчину, сидящего на стуле.Кроме того, принца сняли "в компании" 18 бутылок виски Johnnie Walker Red Label и горы денег. Стоит отметить, что, согласно саудовскому законодательству, употребление алкоголя запрещено. Это видео просмотрели более 760 тысяч раз.В связи с ажиотажем, который вызвало скандальное поведение представителя монаршей семьи, глава государства приказал тщательно расследовать поступок принца Сауда, а также арестовать его и всех, кто может быть причастен к происходящему на видео, и не выпускать их до вынесения судебного решения, согласно правящим в королевстве законам шариата.Король Салман назвал случившееся возмутительным и призвал своих граждан оставаться бдительными в отношении любого превышением полномочий или злоупотребления властью. Многие пользователи поддержали решение своего правителя.