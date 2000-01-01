20.07 16:59 MIGnews.com

Израиль построит в Сирии полевой госпиталь

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В рамках усиления гуманитарной помощи пострадавшим от гражданской войны сирийцам израильская армия собирается создать в Сирии полевой госпиталь. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на лейтенанта ЦАХАЛа Томера Колера.По его словам, новый полевой госпиталь будет расположен по сирийскую сторону пограничного забора, но по израильскую сторону демаркационной линии на Голанских высотах.Кроме того, Колер поведал о том, что с 2013 года совместно с гуманитарными организациями ЦАХАЛ провел более 110 миссий, в ходе которых оказал помощь 3 тысячам пострадавших сирийцев, передал гражданам соседской страны около полумиллиона литров дизельного топлива, 360 тонн продуктов, 77 тонн одежды и обуви, десятки генераторов, системы очистки воды и медикаменты. Гуманитарная помощь была оказана 200 тысячам граждан из 80 деревень на сирийских Голанах, что находятся под контролем повстанческих группировок, не связанных с ИГИЛ.По словам Колера, около трети сирийцев, которым оказывалась медицинская помощь, были женщинами и детьми.В новом полевом госпитале ежедневно смогут получать помощь около 50 человек, руководить им будет международная НГО. Какая именно организация и где конкретно будет расположен госпиталь, лейтенант Колер не сказал, но выразил надежду на то, что свою работу он начнет уже в следующем месяце.Ранее в Сирии уже действовал аналогичный израильский полевой госпиталь, но в 2016 году он был закрыт."Они увидят, что с другой стороны живут хорошие люди", - считает военный, добавив, что, оказывая помощь, Израиль не выделяет никакую конкретную повстанческую организацию.