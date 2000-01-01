Арестован главарь банды, укравшей у ЦАХАЛА 33 винтовки М-16
Израильская полиция арестовала мужчину, которого подозревают в руководстве подпольною сетью торговли оружием, а также который может быть причастным к воровству 33 автоматических винтовок М16 с базы ЦАХАЛа.
Ранее в этом месяце стражам порядка удалось арестовать шестерых членов преступной группировки. Также во время рейда удалось вернуть 11 винтовок и 3 других вида оружия. Помимо этого, полиция конфисковала различные виды наркотиков, 1 миллион шекелей наличными и 4 автомобиля на 400 тысяч шекелей, которые, как предполагается, использовались при ограблении.
Задержанные члены банды и вывели правоохранителей на своего главаря, который укрывался в квартире на севере страны. Имя мужчины не разглашается, но известно, что он родом из арабского города Кафр-Кара.
После ареста 20 июля его допросили, а позже он предстанет перед судом.