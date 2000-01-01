20.07 19:55 MIGnews.com

Все ради Короны: Черчилль пытался скрыть планы нацистов

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Национальный архив Великобритании опубликовал достаточно любопытные исторические документы, которые доказывают то, что бывший премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль пытался скрыть от общественности планы нацистов о перевороте в королевстве, посадив на престол "нужного" им короля.В частности речь идет о переписке между министром иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа с немецкими послами в Мадриде и Лиссабоне летом 1940 года, в которой они обсуждали план установки герцога Виндзорского в качестве короля в результате своего вторжения в Великобританию.Любопытен тот факт, что герцог Виндзорский прежде был известен под именем короля Эдуарда VIII, но, когда в 1936 году отрекся от престола, на престол взошел его младший брат Георг VI, дочерью которого является ныне правящая королева Елизавета II.Не секрет, что Эдуард VIII симпатизировал нацистам, но ради возлюбленной – американки Уоллис Симпсон – отказался от короны. Пара поженилась и переехала в нейтральную Испанию, правительство которой впоследствии спросило у Третьего рейха, как быть с экс-монархом. Риббентроп приказал следить за ними.Когда же герцог и герцогиня, переехав в Португалию, выступили против участия Соединенного Королевства на стороне союзников, нацисты решили действовать."Герцог должен вернуться в Испанию при любых обстоятельствах", – писал Риббентроп послу в Лиссабоне, добавляя, что после его необходимо "убедить или заставить" остаться там, допуская восстановление правление Эдуарда VIII.Однако тогда в игру вступил Черчилль. Он назначил герцога Виндзорского губернатором Багамских островов и пригрозил ему военным судом, если тот не покинет Европу. Чувствуя угрозу, Риббентроп инициировал операцию "Вилли", которая допускала похищение герцога и герцогини. Несмотря на попытки саботажа и угрозы бомбардировок, операция потерпела поражение.Когда после падения нацистского режима переписку обнаружили, Черчилль требовал от своего преемника, Клемента Эттли, чтобы он ее уничтожил, опасаясь, что она может поставить под сомнение лояльность герцога. Но в 1951 году, когда он вернул себе кресло премьера, то оказалось, что Эттли не последовал его совету. Тогда Черчилль связался с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и требовал уже чтобы он уничтожил записи.В итоге записи все-таки были опубликованы в 1957 году, но герцог Виндзорский пытался их опровергнуть.