20.07 21:13 MIGnews.com

В Молдавии выставили на продажу синагогу, где казнили евреев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Единце – городке населением в 15 тысяч человек на севере Молдавии – выставлена на продажу бывшая синагога, в которой в 1941 году румынские фашисты убили около девяти десятков евреев. Цена исторического сооружения – 65 тысяч евро.Ее владелец (частный предприниматель) утверждает, что не знал об ужасном прошлом синагоги, пишет Times of Israel. Мужчина отказался называть журналистам свое имя и просил их не фотографировать синагогу ни внутри, ни снаружи, но сказал, что на сегодняшний день сдает помещение в аренду за 100 долларов в месяц под автозагрузку.В память о казненных в синагоге улица Заводская, на которой расположена синагога, в 2003 году была переименована в улицу Холокоста. Инициаторами выступили местный градоначальник Юрий Загорце и его супруга, школьный директор Татьяна. Во времена войны на этой улице располагалось гетто.Изначально улицу хотели назвать "Посвященной памяти жертв Холокоста", но административное законодательство требует, чтобы название состояло из одного слова."Никого это не смутило. Жизнь на этой улице ни у кого не вызывает отрицательных ощущений. Люди понимают, что это правильное решение", - цитирует издание Татьяну Загорце.Фашисты вошли в город в 1941 году. Только за первые пару дней они казнили около 650 человек. В конце XIX века еврейская община Единца начисляла более 7 тысяч человек. Согласно последней переписи населения Молдовы, которая проводилась в 2014 году, сегодня в городе проживают 17 евреев.После Второй мировой войны бывшая синагога была национализирована, реконструирована и использовалась как представительство текстильной фабрики. Теперь здание находится в плохом состоянии и нуждается в капитальном ремонте.Помимо этой синагоги в городе осталась только одна. Она частично используется как городской музей.