21.07 03:46 MIGnews.com

Минтранс упростит жизнь водителям

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац представил обширную реформу в сфере услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией транспортных средств. Задачей программы является значительное сокращение очередей в офисах Управления регистрации автотранспорта, а также упрощение процедуры получения документов, необходимых для водителей и владельцев транспортных средств.Планируется продлить срок действия водительских удостоверений, расширить перечень услуг, предоставляемых посредством интернета. Ожидается также переезд офисов Управления в более современные и просторные здания. Целый ряд мер, предусмотренный в рамках реформы, значительно упростит процедуру регистрации транспортных средств и оформления документов, необходимых водителям. Все это должно повысить уровень обслуживания граждан.Министр транспорта Исраэль Кац назвал это одной из наиболее крупномасштабных реформ, когда-либо проводимых в сфере регистрации автотранспорта в Израиле, которая учитывает реальные нужды водителей. "Благодаря реформе планируется значительно сократить время ожидания, сэкономить огромному числу граждан время и деньги. Во многих случаях даже не возникнет необходимости приезжать в офисы Управления", - отметил глава транспортного ведомства.Основные пункты реформы:. Министр Исраэль Кац принял решение продлить срок действия водительских удостоверений, которые выдаются на управление частным автомобилем и мотоциклом. Срок действия документа будет истекать, когда водителю исполнится 70 лет. То есть, не будет необходимости получать новый документ раз в 10 лет, как это принято сегодня. Водителям, которым исполнится 70, необходимо будет оформлять новые права раз в 5 лет, и так до 80-летнего возраста. Далее - раз в 2 года, как это заведено и сегодня.. Бессрочные водительские удостоверения выдаются в Германии, Франции и Бельгии. В Великобритании, Дании и Финляндии такой документ действителен до 70-летия водителя.. Сегодня в 700 почтовых отделениях Израиля ("Доар Исраэль") можно получить новые водительские права. Это актуально для тех водителей, срок действия водительского удостоверения которых истек, а новый документ, отправленный на почтовый адрес, не дошел до адресата, а также для тех, чье водительское удостоверение было утеряно, украдено или повреждено. С 1 сентября 2017 года в почтовых отделениях страны также можно будет получить лицензию на владение транспортным средством, выполняющий также функции техпаспорта ("ришайон рехев"), и оплатить годовую пошлину наличными или посредством кредитной карты.(ришьёмат), с помощью которых можно за считанные секунды получить дубликат водительских прав и техпаспорта автомобиля, а также оплатить за их продление или получение(для этого нужна кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта). Кроме того, здесь можно получить распечатку с перечнем предыдущих владельцев транспортного средства (обычно необходима при покупке - продаже автомобиля). Как известно, автоматы расположены в десятках филиалах сети "Супер-Фарм" по всей стране и в некоторых торговых центрах. До конца этого года планируется установить еще 50 таких технических пунктов. Таким, образом, число автоматизированных стоек по всей стране достигнет почти 100.. В рамках реформы будет предоставлена возможность заранее заказывать очередь на прием в Управление регистрации автотранспорта. Запись будет осуществляться посредством интернет-сайта или сотового телефона. Для тех, кто заказал очередь заранее, время ожидания составит не более 15 минут. Запись возможна в отделениях Управления в Хайфе, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Ашкелоне. В остальных филиалах услуга будет доступна в ближайшие месяцы.. В рамках реформы 12 филиалов Управления будут переведены в более современные и более просторные здания. До ближайших праздников откроются четыре новых филиала: в Иерусалиме (центральный), Бейт-Шемеше, Ашдоде и Натании. В ближайшие месяцы 7 филиалов в следующих населенных пунктах будут переведены в другие здания: Иерусалим (окружной филиал), Рамат-Ган, Реховот или Ришон ле-Цион, Хайфа, Кармиэль и Кирьят-Шмона. В следующем месяце планируется открыть после капитального ремонта офисы управления в Холоне, где значительно улучшены условия приема и обслуживания граждан.. Во всех филиалах будут увеличены часы часы приема посетителей. Прием граждан будет осуществляться также и в послеобеденные часы. Будет расширено число сотрудников, ведущих прием граждан.. Процедура подтверждения водительских прав для репатриантов и граждан со статусом "тошав хозэр" (израильтянин, вернувшийся из-за границы), будет значительно упрощена. Эти категории граждан смогут получить израильские водительские права на управление автомобилем или мотоциклом, - теперь им не придется сдавать практический экзамен вождения ("тест"). Условием для этого станет наличие водительского удостоверения, которое было действительно в стране исхода как минимум 5 лет. Срок действия водительских удостоверений иностранных работников будет продлен до 5 лет, в соответствии со сроком действия визы на проживание в Израиле.. Минтранс опубликовал тендер на осуществление медицинских проверок для водителей тяжелого и общественного транспорта, которые им необходимо пройти в рамках заявки на получение лицензии на управление этими видами транспортных средств. Это должно сократить время ожидания с шести месяцев до трех недель.Только в 2016 году Минтранс выполнил около 8 миллионов действий\процедур по регистрации автотранспорта, оформлению и выдаче документов. В 2016 году филилалы Управления приняли 1 миллион 320 тысяч водителей, которые в среднем произвели 2,77 миллиона тех или иных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств или оформлением документов – вдвое больше, чем в 2015 году. Телефонный справочный центр Минтранса (тел. *5678) принял 1,8 миллиона обращений, еще около одного миллиона действий было произведено с помощью компьютеризированных автоматов (на 40% больше, чем в 2015).Министр Исраэль Кац заявил, что благодаря реформе в сфере предоставления услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией автотранспорта, в ближайшие годы число обращений непосредственно в офисы Управления сократится как минимум вдвое. "Это значительно снизит нагрузку, повысит эффективность работы Минтранса и улучшит уровень предоставляемого гражданам сервиса", - резюмировал Кац.