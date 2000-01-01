20.07 07:32 MIGnews.com

У сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому – диагностировали врачи у американского сенатора Джона Маккейна, сообщили мировые СМИ.Сообщается, что 80-летнего сенатора прооперировали, удалив тромб на глазном яблоке. А в настоящее время он проходит реабилитацию после операции у себя дома в Аризоне.По различным данным, которые приводят СМИ, опухоль также была удалена, врачи сенатора утверждают, что он поправляется.Президент США Дональда Трамп заявил, что Маккейн "всегда был бойцом" и пожелал ему скорейшего выздоровления. Поддержку сенатору выразили также Барак Обама и Хиллари Клинтон.