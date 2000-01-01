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В Пардес Хана атаковали солдат ЦАХАЛа 20.08 10:12   MIGnews.com

В Пардес Хана атаковали солдат ЦАХАЛа

Радио Решет Бет сообщает о том, что вечером в пятницу, 17 августа, группа молодых людей атаковала солдат в увольнении.

Два солдата, один из бригады Кфир, второй из бригады Голани, были атакованы и жестоко избиты группой молодых людей в парке в Пардес Хана.

Солдаты пришли туда встретиться со своим другом, гражданским.

Нападавшие уверяют, что “приняли их за рабов”.

В результате нападения все трое серьезно пострадали, и были эвакуированы в госпиталь Бейлинсон. Одному нанесена серьезная травма глаза.

Отец одного из солдат заявил: “Солдаты в увольнении атакованы бандой уголовников только из-за того, что они “выглядят как арабы” Это - позор. Их чуть не линчевали. Дело могло закончиться смертельным исходом . И если бы они и были арабами, это значит их нужно их атаковать?”
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