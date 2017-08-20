20.08 11:01 MIGnews.com

В Петах-Тикве арестовали Мани Нафтали

.@1978naftali ו-@EldadYaniv עוכבו אתמול על ידי המשטרה בכניסה לפתח תקווה, לאחר שקראו לציבור להגיע ולהפגין נגד היועמ"ש https://t.co/jOACmjyBFH pic.twitter.com/mKbVxwdD6g — חדשות 2 (@Channel2News) August 20, 2017

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Бывший домработник резиденции премьер-министра Израиля Мани Нафтали был задержан полицией в Петах-Тикве 19 августа.Также был задержан организатор демонстраций перед домом юридического советника правительства Авихая Мандельблита и “активист социального движения “ Эльдад Янив.Полиция запретила проведение дальнейших демонстраций перед домом Мандельблита. БАГАЦ решил не вмешиваться в решения полиции по данному вопросу. Несмотря на это, Нафтали Янив призвали граждан, как всегда, собраться на площади Горен.Полиция установила блок-посты на въездах в Петах-Тикву, и,таким образом, задержала Нафтали и Янива по пути на демонстрацию.Обоих задержали по обвинению в призывах несанкционированной демонстрации.Нафтали и Яниву предложили подписать обязательство о том, что они на 10 дней отказываются приближаться к Петах-Тикве, и обещали выпустить под залог в 500шекелей. Оба отказались - и провели ночь в камере, в ожидании суда, который состоится сегодня, 20 августа.