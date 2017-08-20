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В Петах-Тикве арестовали Мани Нафтали 20.08 11:01   MIGnews.com

В Петах-Тикве арестовали Мани Нафтали

Бывший домработник резиденции премьер-министра Израиля Мани Нафтали был задержан полицией в Петах-Тикве 19 августа.

Также был задержан организатор демонстраций перед домом юридического советника правительства Авихая Мандельблита и “активист социального движения “ Эльдад Янив.

Полиция запретила проведение дальнейших демонстраций перед домом Мандельблита. БАГАЦ решил не вмешиваться в решения полиции по данному вопросу. Несмотря на это, Нафтали Янив призвали граждан, как всегда, собраться на площади Горен.




Полиция установила блок-посты на въездах в Петах-Тикву, и,таким образом, задержала Нафтали и Янива по пути на демонстрацию.

Обоих задержали по обвинению в призывах несанкционированной демонстрации.

Нафтали и Яниву предложили подписать обязательство о том, что они на 10 дней отказываются приближаться к Петах-Тикве, и обещали выпустить под залог в 500
шекелей. Оба отказались - и провели ночь в камере, в ожидании суда, который состоится сегодня, 20 августа.
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