В Петах-Тикве арестовали Мани Нафтали

Бывший домработник резиденции премьер-министра Израиля Мани Нафтали был задержан полицией в Петах-Тикве 19 августа.
Также был задержан организатор демонстраций перед домом юридического советника правительства Авихая Мандельблита и “активист социального движения “ Эльдад Янив.
Полиция запретила проведение дальнейших демонстраций перед домом Мандельблита. БАГАЦ решил не вмешиваться в решения полиции по данному вопросу. Несмотря на это, Нафтали Янив призвали граждан, как всегда, собраться на площади Горен.
Полиция установила блок-посты на въездах в Петах-Тикву, и,таким образом, задержала Нафтали и Янива по пути на демонстрацию.
Обоих задержали по обвинению в призывах несанкционированной демонстрации.
Нафтали и Яниву предложили подписать обязательство о том, что они на 10 дней отказываются приближаться к Петах-Тикве, и обещали выпустить под залог в 500
шекелей. Оба отказались - и провели ночь в камере, в ожидании суда, который состоится сегодня, 20 августа.