20.08 11:44 MIGnews.com
Яффо: двое арестованы за изнасилование малолетки
Два 18-летних обитателя Лода арестованы за изнасилование и акт содомии в отношении несовершеннолетней девочки в Яффо.
15-летняя девочка познакомилась с одним из обвиняемых на сайте знакомств.
Девочка, жительница Яффо, договорилась встретиться с “другом” 19 августа в Яффо, в то время как ее семья отдыхала на пляже.
Двое завели девочку в заброшенное строение, где один из них изнасиловал ее, а второй смотрел за тем, чтобы никто не вмешался.
Полиция, после короткого расследования, идентифицировала и задержала двух подозреваемых.
Поделиться
Все по теме
Комментарии