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Яффо: двое арестованы за изнасилование малолетки 20.08 11:44   MIGnews.com

Яффо: двое арестованы за изнасилование малолетки

Два 18-летних обитателя Лода арестованы за изнасилование и акт содомии в отношении несовершеннолетней девочки в Яффо.

15-летняя девочка познакомилась с одним из обвиняемых на сайте знакомств.

Девочка, жительница Яффо, договорилась встретиться с “другом” 19 августа в Яффо, в то время как ее семья отдыхала на пляже.

Двое завели девочку в заброшенное строение, где один из них изнасиловал ее, а второй смотрел за тем, чтобы никто не вмешался.

Полиция, после короткого расследования, идентифицировала и задержала двух подозреваемых.
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