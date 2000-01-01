20.08 12:10 MIGnews.com

В Барселоне нашли тело 7-летней жертвы теракта

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Семилетний Джулиан Кадман пропал после теракта 17 августа в Барселоне. Родственники Джулиана потеряли надежду найти его, поскольку испанские власти заявили, что семилетний мальчик до сих пор числится в списке пропавших без вести.Известно, что Джулиан шел с матерью Джом по улице Рамбла во время террористической атаки, после чего на них наехал автофургон террориста. В результате атаки 13 человек были убиты и более 100 получили ранения.В данный момент мать Джулиана находится в одной из больниц Барселоны в тяжелом состоянии. Но, о мальчике пока ничего неизвестно.Сообщается, что отец 7-летнего мальчика отправился в Барселону, чтобы заняться поисками сына.Несмотря на множество обращений со стороны близких Джулиана, бывший школьник Кента, который любил танцевать и набивать свои карманы с помощью Lego, не был найден.Правительство Испании заявило, что полиция якобы обнаружила тело пропавшего мальчика, но точную информацию они предоставят после идентификации личности.