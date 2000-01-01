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Командование бригады Гивати получило выговоры и взыскания 20.08 12:32   MIGnews.com

Командование бригады Гивати получило выговоры и взыскания

Специальная комиссия ЦАХАЛа закончила расследование инцидента на базе бригады Гивати Сде Тайман на юге Израиля, в результате которого были похищены 33 автоматические винтовки М16.

Комиссия, которую возглавили командир 14-й бригады и командир 252-й бригады, пришла к выводу о том, что командование бригады допустило инфильтрацию на базу криминальных элементов. Это привело к тому, что было похищено оружие, “которое может быть использовано в террористических атаках или в криминальных разборках”.

Уходящему командиру бригады полковнику Ярону Финкельману вынесен выговор. Также вынесен выговор его заместителю и еще одному офицеру в чине майора. Майор отстранен от занимаемой должности. Начальник склада, с которого было похищено оружие, в чине старшего сержанта, получил выговор и отстранен от занимаемой должности.

По рекомендациям комиссии будет разработана новая инструкция о порядке найма гражданских подрядчиков для работы на базах ЦАХАЛа, а также усилена охрана складов оружия и бункеров.
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