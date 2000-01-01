20.08 14:05 MIGnews.com

Арестован хакер, шантажировавший крупный израильский банк

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Полиция Израиля арестовала 32-летнего жителя страны по подозрению в вымогательстве у одного из крупнейших банков страны.Вымогатель угрожал выложить в сеть базы данных клиентов в случае, если ему не выплатят выкуп в биткойнах. Мошенник рассчитывал получить от банка биткойнов на сумму миллион шекелей.Подозреваемый также пытался шантажировать другие крупные израильские компании по той же схеме.