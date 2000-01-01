20.08 14:30 MIGnews.com

Французский истребитель напугал туристов, летевших из Малаги

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Истребитель французских ВВС на протяжении 15 минут следовал на минимальном расстоянии от пассажирского самолета компании Jet2. .Инцидент породил сильную панику на борту самолета следовавшего из Малаги в Бирмингем.Авиакомпания Jet2 заявила, что ожидает объяснений от французских авиационных властей относительно того, почему истребитель Flight LS1204 появился возле пассажирского самолета.Первой заметила необычное зрелище пассажир Сара Хатфилд, летевшая с мужем Яном и их 13-летней дочерью Эмили."Стюардесса тогда объявила, что не о чем беспокоиться. Но мой муж Ян был в ужасе, и его беспокойство усилилось, когда к нашему иллюминатору пришли другие пассажиры, чтобы посмотреть на истребитель", - сообщила Сара.Еще один пассажир Flight LS1204 – сотрудница банка Quarry в городе Дадли, мисс Хатфилд, сообщила, что " видела истребитель так близко, что могла прочитать надпись на хвосте истребителя".Одна из пассажиров, сотрудник банка, чья дочь сделала несколько фотографий французского военного самолета, добавила: "У меня возникло чувство, что нас собираются сбить. Это была смесь возбуждения и ужаса"."Мы ждем разъяснений от французских госорганов воздушного движения о том, почему, судя по всему, военный самолет следил за нашим самолетом", - прокомментировал пресс-секретарь авиакомпании Jet2.