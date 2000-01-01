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20.08 14:30   MIGnews.com

Французский истребитель напугал туристов, летевших из Малаги

Истребитель французских ВВС на протяжении 15 минут следовал на минимальном расстоянии от пассажирского самолета компании Jet2. .Инцидент породил сильную панику на борту самолета следовавшего из Малаги в Бирмингем.

Авиакомпания Jet2 заявила, что ожидает объяснений от французских авиационных властей относительно того, почему истребитель Flight LS1204 появился возле пассажирского самолета.

Первой заметила необычное зрелище пассажир Сара Хатфилд, летевшая с мужем Яном и их 13-летней дочерью Эмили.

"Стюардесса тогда объявила, что не о чем беспокоиться. Но мой муж Ян был в ужасе, и его беспокойство усилилось, когда к нашему иллюминатору пришли другие пассажиры, чтобы посмотреть на истребитель", - сообщила Сара.

Еще один пассажир Flight LS1204 – сотрудница банка Quarry в городе Дадли, мисс Хатфилд, сообщила, что " видела истребитель так близко, что могла прочитать надпись на хвосте истребителя".

Одна из пассажиров, сотрудник банка, чья дочь сделала несколько фотографий французского военного самолета, добавила: "У меня возникло чувство, что нас собираются сбить. Это была смесь возбуждения и ужаса".

"Мы ждем разъяснений от французских госорганов воздушного движения о том, почему, судя по всему, военный самолет следил за нашим самолетом", - прокомментировал пресс-секретарь авиакомпании Jet2.
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