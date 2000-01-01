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Прекращено движение поездов между Тель-Авивом и Герцлией 20.08 15:07   MIGnews.com

Прекращено движение поездов между Тель-Авивом и Герцлией

Из-за работ по строительству линии экспресса Тель-Авив -Иерусалим на неделю закрыты станции Университет Тель-Авив и Герцлия.

Компания Израильские Железные Дороги будет перевозить пассажиров между двумя этими станциями автобусами-шаттлами.

Все поезда, следующие на север, будут идти до станции Савидор-Мирказ. Все поезда, следующие на юг, будут идти до станции Бейт Йешуа.

По сообщению Компании шаттлы будут “часто” ходить между Савидор и Бейт Йешуа, а также между станцией в Нетании и аэропортом Бен-Гурион. Поездка в автобусе будет бесплатной.
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