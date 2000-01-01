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Треть евреев хочет покинуть Британию из-за антисемитизма | Фото: Quinn Dombrowski/Flickr20.08 15:49   MIGnews.com

Треть евреев хочет покинуть Британию из-за антисемитизма

Около трети членов еврейской общины Великобритании задумывается о том, чтобы покинуть королевство из-за растущих в обществе антисемитских взглядов.

К таким выводам пришла компания YouGov по итогам трехлетнего социологического исследования, результаты которые были опубликованы в докладе правозащитной организации "Кампания против антисемитизма" (The campaign against anti-Semitism). С 2015 года в соответствующих опросах приняли участие более 10 тысяч евреев Великобритании.

Так, в 2016 и 2017 годах 37% из 7 156 респондентов признались, что в публичных местах они вынуждены скрывать всяческие знаки, указывающие на их еврейское происхождение.

Начиная с 2015 года лишь 3 из 5 еврейских участников исследования заявили, что не чувствуют себя лишними в Соединенном Королевстве. При этом нежеланным себя в Туманном Альбионе чувствует почти каждый пятый британский еврей.

За все время исследования 39% его участников заявили, что доверяют органам правосудия в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в антисемитизме или совершении преступлений на почве расовой ненависти.

Причиной усугубления враждебности в отношении евреев три четверти респондентов назвали последние политические события – то есть, выход Великобритании из состава Европейского союза.

В то же время на счет громких скандалов в Лейбористской партии 4 из 5 евреев считают, что в главной левой партии королевство действительно скрывается немало антисемитов.
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