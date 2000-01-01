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Барселона. Все 12 террористов были полностью интегрированы 20.08 16:39   MIGnews.com

Барселона. Все 12 террористов были полностью интегрированы

Никто из 12 террористов, организовавших или совершивших теракт в испанских Барселоне и Камбрильсе, не был знаком полиции. Ни за кем из них, включая имама Абдельбаки эс-Сати, который считается организатором и архитектором атак, в прошлом не были замечены "прецеденты, которые бы могли проявить их связь с терроризмом", заявили в правоохранительных органах Каталонии.

На пресс-конференции в Барселоне 20 августа глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил журналистам, что следователи отталкиваются от того, что члены ячейки планировали совершить в Барселоне одну или несколько атак с применением взрывчатки. Однако конкретных доказательств того, каким именно образом члены группировки были радикализированы в северо-восточном городе Риполь, у властей нет.

Как утверждают родственники террористов, они и понятия не имели о связи их сыновей, братьев или двоюродных братьев с терроризмом, и поэтому они были потрясены, так как все они казались полностью интегрированными в испанское общество, учась в ВУЗах, работая и имея автомобили.

Траперо подтвердил то, что пострадавший в результате взрыва дома в Альканаре 17 августа мужчина был арестован после теракта в Барселоне. Полиция считает взорвавшийся дом местом, где члены ячейки планировали свои атаки.

"У нас есть информация, что ячейка имела связи с одной из европейских стран, но не можем сказать, с какой именно", - отметил представитель полиции.
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