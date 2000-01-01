20.08 17:54 MIGnews.com

Афтершок террора. В Каталонии угрожают убивать марокканцев

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Полиция расположенной по соседству с Барселоной каталонской провинции Таррагона объявила в розыск вандалов, которые атаковали консульство Марокко и мечеть после совершенных в Барселоне и Камбрильсе терактов.Как сообщает агентство Maghreb Arab Press, в ночь на 20 августа фасад расположенного в городе Таррагона дипломатического представительства королевства Марокко был испачкан красной краской. Исполнители акта не установлены. Сразу же после обнаружения атаки сотрудники консульства немедленно обратились в полицию, которая начала расследование произошедшего.Кроме того, агентство сообщает о надписям расистского характера, оставленных на фасаде мечети, расположенной в другом городе – Монблане. Надписи содержали угрозы убийства членов местной марокканской общины.Исполнители обоих актов остаются не установленными.Напомним, что членами террористической ячейки, атаковавшие в Барселоне и Камбрильсе оказались преимущественно марокканцы и выходцы из этой страны.