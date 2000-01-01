20.08 19:13 MIGnews.com

"Террористы ISIS пользуются паспортами ЕС"

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Эксперт по вопросам терроризма из Ближневосточного факультета Еврейского университета доктор Амира Гальперин прокомментировала будущее террористической группировки ISIS в Европе после теракта в Барселоне."ISIS – это голова змеи и отсечь ее нельзя. Их могут победить в Сирии и Ираке, но их способность ударить по Западу, все равно, велика. Они вербуют сыновей иммигрантов и родившихся в Европе радикальных исламистов. ISIS мобилизует их путем подстрекательства, убеждая их в необходимости сражаться со странами, участвующими в коалиции", - говорит израильский эксперт в интервью "Аруц Шеве".По ее словам, организация терактов в Европе облегчается тем, насколько легко попасть в Европу и передвигаться по ней."Только сейчас стало известно, что террорист из Испании некоторое время был в Марокко, после чего вернулся обратно. Действующие в Марокко экстремистские группировки тренируют и европейских террористов", - утверждает доктор Гальперин.Она надеется, что в будущем европейским спецслужбам удастся лучше отслеживать потенциальных террористов."Они понимают, что даже в свете того, что есть еврейские общины (на которые могли бы нападать террористы – ред.), сами стали мишенью террористов", - говорит Амира Гальперин."В европейских мечетях идет подстрекательство. Они вербуют некоторых молодых исламистов из числа детей тех иммигрантов, которые в прошлом сами были вовлечены в терроризм и которым было предоставлено убежище. Европейская разведка следит за деятельностью этой молодежи – некоторые из них присоединяются к ISIS, так как им нечего терять, другие – по финансовым и личным причинам. Этим молодым людям хорошо знакомы места, где они могут совершить теракт, к тому же они могут путешествовать из страны в страну с паспортом ЕС", - считает эксперт.