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21.08 06:14   MIGnews.com

Израиль не справляется с электрическими велосипедами

Кнессет отверг проект законопроекта, обязывающего местные власти создать отдельную инфраструктуру для движения двухколесного транспорта - велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов.

За восемь лет, прошедших с начала велосипедного бума, в Гуш Дане построено 170 км велосипедных дорожек - 130 из них в Тель-Авиве. Министерство транспорта заявило, что до 2019 года будет построено 150 км велосипедных дорожек, но в самих городах, где происходит большинство инцидентов с участием велосипедистов, будет построено только 37 км.

Следует отметить, что около 30% поездок на велосипеде в Амстердаме совершается для того, чтобы попасть на работу, в Копенгагене - 33%, в Берлине -15%, в Гуш-Дане - 5-7%. Велосипед считается идеальным транспортным средством на расстояния до 5 км. В случае Израиля, большинство людей живут не более, чем в шести километрах от работы, и для многих велосипед может быть очень привлекательной альтернативой общественному транспорту.

Отсутствие выделенных дорожек и контроля над велосипедным движением ведет к авариям и ранениям велосипедистов. В 2014-2015 годах в Израиле 549 человек были ранены в результате инцидентов с участием электровелосипедов.. 65% из них были госпитализированы с ранениями конечностей и 22% - с травмами головы. В 40% случаев пострадавшие получали ранения конечностей и лица, шеи или головы. 85% пострадавших - мужчины или подростки.
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