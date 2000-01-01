Уличная драка: видео убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу
Задержанный по подозрению в убийстве в Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева намеренно искал конфликта с погибшим. Свою версию трагических событий корр. ИА AmurMedia рассказал очевидец, присутствовавший на месте преступления.
— Он вышел около четырех – начале пятого часа из "Галерии" с колбой, внутри которой был коньяк, и с кока-колой. Я говорю: "Андрюх, нельзя со своим выходить". Он мне улыбнулся и говорит: "Я сейчас схожу в "Библиотеку" через дорогу и вернусь". И ушел. Может, минут 20-25 я вышел просто посмотреть, где он. А он уже садился в такси. Я его остановил, говорю: "Колбы-то надо вернуть заведению". Он говорит: "Не вопрос". И пошел за колбой через дорогу, в сторону "Библиотеки". А я обратил внимание, что компания людей, состоявшая из нерусских и русских, остановила его. Там был какой-то у них инцидент, то ли они смеялись, то ли они боролись, то ли играли. Непонятно, что там, они вроде все там знакомые. Они знали друг друга, это 100%, — начал свой рассказ очевидец.
По словам очевидца, из компании, задержавшей Андрея Драчева, выделялся один человек, который вел себя несколько неадекватно и даже агрессивно.
— Он сразу вызывал у меня какие-то подозрения. Я подошел к своему знакомому, который тоже в этой компании был. А в это время возвращался Андрей, он уже перешел дорогу в мою сторону, шел ко мне с колбой. Я у него взял колбу, говорю: "Пойдем в "Галерею назад". И мы пошли назад. И тут мы увидели, что вот этот нерусский, который мне показался неадекватным, бросал русского через бедро. Это задело Андрея и он остановился со мной рядом, а я прошел дальше. Потом обернулся, смотрю, Андрей с кем-то спорит. Не на повышенных тонах, а просто что-то доказывает. Получилось так, что тот, которого бросали, русский, сразу же извинился перед Андреем, несколько раз. А вот этот нерусский сразу же начал на него нажигать. Я помню дословно как это было. Звучали такие фразы "Ты чё, самый здоровый?", "Ты до хера накачался?", "Да мы и не таких ломали!". Всё, конечно, с отборными матами, — продолжает очевидец.
Как пояснил собеседник, это очень задело Андрея Драчева, и у них начался словесный конфликт.
— Мы с одним из этой компании договорились, что если будет серьезный конфликт, то будем разнимать. Получилось так, что они отходят один на один друг с другом разговаривать по улице Дзержинского вниз . Они разговаривают один на один и тут подъезжает вневедомственная охрана и забегает за строение, где они разговаривали. Поэтому они перешли через дорогу, — рассказывает собеседник.
Вневедомственая охрана, по словам очевидца, тоже вышла, села в машину и стала наблюдать за ситуацией.
— А мы пошли к ним. Андрей этому нерусскому говорит: "Я не хочу ругаться, я выпивший. Давай обменяемся телефонами, завтра встретимся, наденем перчатки, шлемы и выясним все в спортзале". Нерусский вроде бы согласился и говорит "Забей мой номер себе в телефон". Андрей записывает номер и вдруг ни с того ни сего, откуда-то сбоку, исподтишка, прилетает нога этого нерусского прямо Андрею в голову. И у них начинается первый конфликт, — рассказывает парень.
Всего же, по его словам, конфликтных инцидента было три.
— Они начинают бороться, прибегает полиция, начинает их разнимать, мы разнимаем. Вроде все, конфликт утих. Когда они боролись, стало понятно, что нерусский либо борец, либо смешанными единоборствами занимался. Потому что он, во-первых, наносил удары достаточно высоко ногами, а во-вторых, он боролся хорошо. Он при своем маленьком росте и весе бросил Андрея, и тот упал на спину. И этот нерусский его начал буквально добивать. Мы их разняли. У Андрея была гематома и нос рассечен, — делится подробностями парень.
Потом компания поднялась по улице вверх и скрылась из вида.
— А мы с Андреем остались. Потом мы тоже поднялись наверх, Андрей сел на ступеньки рядом с "Евросетью", недалеко от "Галереи", и сказал мне сходить за водой, чтоб умыться и попить. Я пошел за водой. И пока я ходил, эта компания обошла лестницу с другой стороны и опять подошла к Андрею. И этот нерусскй, который неадекватный, опять стал на него нажигать и провоцировать. Потом они сели в машину и уехали. Когда я подбежал, у Андрея был сломан нос, и это было видно, и кровь шла из глаза. Но он умылся сам. Я ему вызвал такси и пытался дозвониться до его друзей, у нас с ним есть общие друзья. Мы сидели и ждали такси, — повествует очевидец.
Однако минут через двадцать часть этой компании, двое их было – который на Андрея нажигал и который их разнимал – вернулись.
— Кстати, этот неадкватный нерусский все время нападал на Андрея один, толпой его никто не бил, как пишут некоторые. Они к нам подошли и этот неадекватный начал опять провоцировать. Мы встали между ним и Андреем, а этот неадекватный опять начал к Андрею задираться: "Ты, качок!", "Давай разберемся сейчас!", "Завтра я тебя убью!" и т.д. А они же до этого договорились встретиться в спортзале, но ему надо было разбираться прямо сейчас, — уточняет рассказчик.
Андрей Драчев в этот момент снял футболку и отдал телефон.
— Но когда он это все делал, прилетел удар от этого нерусского. Андрей сказал, чтоб никто не вмешивался и он сам разберется. Кстати, тот ролик, который сейчас гуляет по интернету, это уже третий, последний из конфликтов, о которых я говорил. Он не полный, в нем нет моментов, когда Андрей боролся с ним, там очень много вырезали. Многие удивляются, почему никто не влезал в этот конфликт. Потому что Андрей сам сказал никому не вмешиваться, это его слова были. Он был выпивший и не мог полностью контролировать ситуацию, — подчеркивает очевидец.
По словам очевидца, он присутствовал при всех трех инцидентах и точно может сказать, что Андрея Драчева толпой никто не бил.
— Бил только один этот неадекватный нерусский, а второй, который все время был с ним, также их разнимал, как и я, — еще раз напоминает рассказчик.
В завершение разговора, парень решил сделать еще одно уточнение, по его мнению, имеющее очень важное значение.
— Многие в интернете сейчас кричат, что вот, типа нерусские убили русского пацана. Никакого национализма там не было, об этом вообще речь не нашла. Как я понял, у них был конфликт в "Библиотеке" до этого всего. Это сказал человек, который работает в "Библиотеке", что вроде они там в туалете ранее поконфликтовали. Из-за этого все так и получилось, — заключает собеседник.