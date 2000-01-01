Мусульмане протестуют в центре Мадрида против терроризма
В столице Испании более сотни членов мусульманской общины решили выразить протест против терактов, организованных на этой неделе исламистскими радикалами в Барселоне и Камбрильсе. Они вышли на центральную городскую площадь Пуэрта-дель-Соль, где минутой молчания почтили память жертв атак.
Главными лозунгами демонстрации были "Они нас не представляют, все против терроризма", Все против терроризма и все за мир", "Не от моего имени" и "С какого момента терроризм стал религией?". "Пока мы едины, мы непобедимы!" — скандировали они.
"Мы должны выйти и заявить, что они нас не представляют. Мы должны в этот момент быть рядом с испанцами. Это наш моральный и этический долг. Это нельзя связывать ни с какой-либо культурой или религией. Надо быть едиными и быть сильными. Они хотят нас разделить, но Испания будет двигаться вперед, у нее есть опыт в подобных вещах", — заявил президент культурного исламского центра муниципалитета Фуэнлабрада Мимун Амриуи.
В окончании акции они зачитали манифест, заявив о том, что террористическая идеология никогда не "поставит под сомнение наше намерение строить свободу и демократию", и назвав себя такими же жертвами теракта, как и остальные пострадавшие.