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Каталонцев просят не считать террористами всех мусульман | Фото: Kai Hendry/Flickr21.08 09:12   MIGnews.com

Каталонцев просят не считать террористами всех мусульман

Власти Каталонии призвали жителей автономного региона "не объявлять преступниками" всех живущих в нем мусульман.

"В Каталонии примерно 200 тысяч марокканцев, которые способствуют нормальной жизни этой страны, которые молятся, которые работают, которые участвуют в совместной жизни, и поэтому крайне несправедливо пытаться представить мусульманскую общину как "горячий источник радикализации", — заявил председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо напомнил, что мечети – это "места, где люди молятся", поэтому не стоит "объявлять их местами подготовки преступлений", отметив, что следствие еще не доказало, что террористы были радикализированы в мечетях.

"Возможно, ни мечеть, ни школы, ни исправительные учреждения не были местами радикализации", — сказал Траперо, напомнив, что многие молодые люди приходят к радикальным убеждениям через социальные сети.
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