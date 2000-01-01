21.08 09:12 MIGnews.com

Каталонцев просят не считать террористами всех мусульман

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Власти Каталонии призвали жителей автономного региона "не объявлять преступниками" всех живущих в нем мусульман."В Каталонии примерно 200 тысяч марокканцев, которые способствуют нормальной жизни этой страны, которые молятся, которые работают, которые участвуют в совместной жизни, и поэтому крайне несправедливо пытаться представить мусульманскую общину как "горячий источник радикализации", — заявил председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон.Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо напомнил, что мечети – это "места, где люди молятся", поэтому не стоит "объявлять их местами подготовки преступлений", отметив, что следствие еще не доказало, что террористы были радикализированы в мечетях."Возможно, ни мечеть, ни школы, ни исправительные учреждения не были местами радикализации", — сказал Траперо, напомнив, что многие молодые люди приходят к радикальным убеждениям через социальные сети.