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Террористы планировали взорвать собор Саграда Фамилиа 20.08 07:49   MIGnews.com

Террористы планировали взорвать собор Саграда Фамилиа

Испанская полиция продолжает розыски трех лиц, причастных к серии терактов в Каталонии 17 августа.

Во главе террористического заговора, который имел куда большие масштабы, чем то, что удалось осуществить, стоял имам города Риполл Абдельбаки эс-Сати.

Большинство заговорщиков - убитых и арестованных - жили в Риполл и его окрестностях.

Полиция разыскивает 22-летнего Юнеса Абуякуба, который предположительно был за рулем минивэна, давившего людей в Ла Рамбла, Юсефа Аалла и эс-Сати.

В состав группы входили инструктор по экстремальным видам спорта, официант и игрок подростковой футбольной команды.

Имам эс-Сати часто ездил в Бельгию был связан с людьми, организовавшими мега-теракты в Мадриде в 2004 году.

Террористы незаконно поселились на вилле в Альканар, неподалеку от Риполл. Там они создали бомбовую фабрику. Фабрика взорвалась в ходе их экспериментов с взрывчаткой - за 18 часов до теракта в Барселоне. Полиция первоначально полагала, что речь идет о бытовом инциденте - взрыве газа. Во время разбора завалов, однако, последовали новые взрывы, были ранены девять офицеров и пожарных.

В развалинах нашли одного убитого и одного раненого террориста. Только вчера полиция смогла с уверенностью сказать, что найдены “биологические остатки” еще одного человека. Полиция сравнивает его образцы ДНК с ДНК имама Сати.

На протяжении последних двух дней в развалинах дома в Альканар продолжались контролируемые взрывы. В доме найдено 106 баллонов с бутаном и пропаном.

По данным газеты El Espanol план террористов заключался в том, чтобы протаранить заминированными вэнами собор Саграда Фамилиа в Барселоне.

Полиция заявила, что минимум один из членов группы был известен службам безопасности и подозревался в терроризме.

Барселоне, несмотря на туристическую репутацию и общую расслабленную атмосферу является одним из главных гнезд джихадизма в Европе. Полиция Испании в апреле арестовала девять человек по подозрению в соучастии к бойне, учиненной джихадистами Брюсселе.

Арестован один испанец и восемь марокканцев, живших в Каталонии.

Пресс-представитель полиции заявила, что по крайней мере четверо арестованных связаны с брюссельскими атаками в марте 2016 года, когда были убиты 32 и ранены более 300 человек.

Эта же группа расследуется в связи с торговлей наркотиками и другими уголовными преступлениями.
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