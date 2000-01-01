21.09 06:16 MIGnews.com

В Израиле волки нападают на детей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На юге Израиля появились волки, которые не боятся людей и нападают на детей. С мая этого года зарегистрировано 10 случаев, когда пустынный волк хватал и пытался утащить маленького ребенка прямо на туристической стоянке и даже в отеле кибуца Эйн-Геди, сообщает газета Haaretz во вторник, 19 сентября.Газета цитирует страшные рассказы израильтян, столкнувшихся с неожиданным поведением диких животных. Все отмечали, что волки демонстрировали полное отсутствие страха перед человеком, и прогнать их было нелегко. Жертвами нападений обычно оказывались маленькие дети, едва научившиеся ходить.Хотя самая крупная популяция волков в Израиле живет на Голанских высотах, все известные случаи произошли на юге Израиля – в Негеве и пустыне Арава.Последние два случая произошли на минувшей неделе – два ребенка были атакованы волком в сельскохозяйственной школе "Эйн-Геди", и еще один – возле источника Эйн-Геди, сообщает издание.Во всех случаях волки пытались укусить ребенка и утащить его с места нападения.Согласно специалисту по поведению волков доктору Хаиму Бергеру, которого цитирует "Гаарец", волки Иудейской пустыни эволюционировали и перестали бояться людей.Зоолог полагает, что волки за несколько десятков лет привыкли относиться к людям не как к угрозе, а как к источнику пищи. Бергер отмечает, что на юге живет популяция не чистокровных волков, а их помеси с собаками, чем и вызвано неадекватное поведение животных."Представьте себе волка, который не может найти пищу в течение нескольких дней, а люди на туристических стоянках жарят мясо на мангалах, на земле часто остаются объедки — вокруг людей постоянно пахнет едой", - говорит Бергер.Директор южного округа Управления защиты природы и парков Израиля Гилад Габай сказал, что организация осознает эту проблему и принимает меры.По его словам, в сложившейся ситуации виноваты туристы, не отличающие волка от собаки и постоянно пытающиеся прикормить волков.