Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фото из соцсети 20.09 11:12   MIGnews.com

Лидер Христианского государства задержан по делу о поджоге

Полиция задержала лидера движения "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина и его подельников, в подозрении о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя Константина Добрынина и из-за его призывов сжигать кинотеатры, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на информированный источник, близкий к правоохранительным органам.

"По подозрению в поджоге задержаны три человека - один в Москве, двое в Липецкой области", - сказал собеседник.

Как сообщают СМИ, на прошлой неделе адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в ФСБ с просьбой проверить высказывания Калинина на экстремизм. В заявлении на имя главы ФСБ Учитель указал, что лидер "Христианского государства" в интервью журналистам оправдывает радикальные меры против кинокартины "Матильда" и предлагает "посадить на кол" режиссера фильма.

Также подозреваемый заявлял, что, если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит".

Сам Калинин, узнав о причинах обращения Учителя в ФСБ, заявил, что СМИ "все переврали". По его словам, в интервью лидер организации лишь рассказал о том, что было бы с режиссером, если бы тот жил во времена Ивана Грозного, и что лично он такого Учителю не желает.

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы. Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили запрос главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на экстремизм движение. Тогда же министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма "Матильда"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:10
Нетаниягу пригласили в Бразилию
03:27
Мухаммед - самое популярное имя для детей в Лондоне
01:04
Склонность к изменам научились определять по лицу
00:15
Лукашенко гарантировал возвращение войск РФ на родину
23:30
Роухани: нарушив ядерную сделку, США потеряют доверие
22:03
Израильский композитор посвятил Трампу сонату
21:47
Аббас в ООН: Израильская оккупация не может продолжаться
21:22
Убийство арабом еврейки в Париже – антисемитизм
20:50
Рухани: Израильское ядерное оружие угрожает всему миру
20:12
Видео: 16 послов ООН желают Израилю "Шана Това"  
19:56
Болгария опять отложила суд над террористами из Бургаса
18:40
Палестинцы передали досье на Израиль в Гаагу
17:41
Морриси посвятил Израилю две песни
17:11
Опрос: Нетаниягу - коррупционер, но альтернативы ему нет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus