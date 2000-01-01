20.09 11:12 MIGnews.com

Лидер Христианского государства задержан по делу о поджоге

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Полиция задержала лидера движения "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина и его подельников, в подозрении о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя Константина Добрынина и из-за его призывов сжигать кинотеатры, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на информированный источник, близкий к правоохранительным органам."По подозрению в поджоге задержаны три человека - один в Москве, двое в Липецкой области", - сказал собеседник.Как сообщают СМИ, на прошлой неделе адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в ФСБ с просьбой проверить высказывания Калинина на экстремизм. В заявлении на имя главы ФСБ Учитель указал, что лидер "Христианского государства" в интервью журналистам оправдывает радикальные меры против кинокартины "Матильда" и предлагает "посадить на кол" режиссера фильма.Также подозреваемый заявлял, что, если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит".Сам Калинин, узнав о причинах обращения Учителя в ФСБ, заявил, что СМИ "все переврали". По его словам, в интервью лидер организации лишь рассказал о том, что было бы с режиссером, если бы тот жил во времена Ивана Грозного, и что лично он такого Учителю не желает.Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы. Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили запрос главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на экстремизм движение. Тогда же министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма "Матильда"