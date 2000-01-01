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Французская полиция снесла лагерь беженцев в Дюнкерке 20.09 13:48   MIGnews.com

Французская полиция снесла лагерь беженцев в Дюнкерке

Полиция Франции эвакуировала нелегальный лагерь беженцев, пытающихся попасть в Британию в пригороде Дюнкерка.

В ходе восьмичасовой операции были эвакуированы 557 человек, среди них - 60 детей.

Прессу не допустили в лагерь во время эвакуации.

В лагере жили в основном афганцы и иракские курды, но также и некоторое количество пакистанцев, сомалийцев и иранцев.

Ранее 85 эритрейских мигрантов были эвакуированы из лагеря в Норрент-Фонте. Лагерь, по словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, “находился под контролем торговцев людьми”.
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