20.09 13:48 MIGnews.com

Французская полиция снесла лагерь беженцев в Дюнкерке

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Полиция Франции эвакуировала нелегальный лагерь беженцев, пытающихся попасть в Британию в пригороде Дюнкерка.В ходе восьмичасовой операции были эвакуированы 557 человек, среди них - 60 детей.Прессу не допустили в лагерь во время эвакуации.В лагере жили в основном афганцы и иракские курды, но также и некоторое количество пакистанцев, сомалийцев и иранцев.Ранее 85 эритрейских мигрантов были эвакуированы из лагеря в Норрент-Фонте. Лагерь, по словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, “находился под контролем торговцев людьми”.