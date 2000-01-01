20.09 14:01 MIGnews.com

Рош Ха-Аин: 63-летний заявил, что его соблазнила 9-летняя

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63-летнему обитателю Рош Ха-Аин предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.Соседская девочка, начиная с шестилетнего возраста, приходила к нему домой поиграть с животными. Во время одного из визитов она спросила его, откуда берутся дети. Он объяснил и показал ей, а затем продемонстрировал собственный пенис.Девочка часто приходила к нему домой, и он совершал с ней сексуальные акты и непристойные действия. В одном случае он завел ее домой, положил на кровать, показал ей порнографический фильм и изнасиловал.Во время допроса мужчина сообщил, что девочка, которой на момент совершения преступлений было девять лет “соблазнила его”.