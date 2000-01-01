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В Лондоне подозрение на очередной теракт | Фото: Thinkstock20.09 14:08   MIGnews.com

В Лондоне подозрение на очередной теракт

Полиция оцепила несколько улиц в центре Лондона после сообщений о подозрительном пакете, пишет в среду британское издание The Daily Star.

Полиция рекомендовала горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс. На местах работают команды кинологов и саперов.

"Информация поступила нам в 9:52 по местному времени и в настоящее время мы ее проверяем", - отмечается в твиттере лондонской полиции.

По данным издания, в полицию были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете.

На прошлой неделе в вагоне метро Лондона произошел теракт. В результате взрыва ранения получили 29 человек.
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