20.09 14:08 MIGnews.com

В Лондоне подозрение на очередной теракт

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Полиция оцепила несколько улиц в центре Лондона после сообщений о подозрительном пакете, пишет в среду британское издание The Daily Star.Полиция рекомендовала горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс. На местах работают команды кинологов и саперов."Информация поступила нам в 9:52 по местному времени и в настоящее время мы ее проверяем", - отмечается в твиттере лондонской полиции.По данным издания, в полицию были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете.На прошлой неделе в вагоне метро Лондона произошел теракт. В результате взрыва ранения получили 29 человек.