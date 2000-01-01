20.09 14:08 MIGnews.com
В Лондоне подозрение на очередной теракт
Полиция оцепила несколько улиц в центре Лондона после сообщений о подозрительном пакете, пишет в среду британское издание The Daily Star.
Полиция рекомендовала горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс. На местах работают команды кинологов и саперов.
"Информация поступила нам в 9:52 по местному времени и в настоящее время мы ее проверяем", - отмечается в твиттере лондонской полиции.
По данным издания, в полицию были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете.
На прошлой неделе в вагоне метро Лондона произошел теракт. В результате взрыва ранения получили 29 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии