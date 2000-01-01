20.09 15:53 MIGnews.com

Иран освободил "израильскую шпионку"

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Международная община бахаистов приветствовала освобождение одной из своих членов, которая отбывала 10-летний тюремный срок в Иране, но в то же время выразило озабоченность по поводу шести остальных единоверцев, которые попали за решетку вместе с ней.Как сообщила агентству AFP пресс-секретарь расположенного в Женеве Международного сообщества бахаи (МСБ), 64-летняя Махвеш Сабет вышла на свободу в понедельник, 18 сентября.В марте 2008 года бывшая школьная учительница и директор Сабет, а также шестеро других бахаистов, были приговорены иранским судом к 20 годам лишения свободы за ересь и шпионаж в пользу Израиля. Впоследствии их сроки скостили вдвое.В МСБ отметили, что Махвеш Сабет "естественно, будет ждать освобождения ее шести коллег, которые по-прежнему несправедливо отбывают тюремное заключение"."Хотя известие об освобождении госпожи Сабет … является долгожданным событием, оно не сигнализирует о прекращении преследования бахаи в Иране", - добавили в сообществе, назвав "экономическим апартеидом против части населения Ирана" усиление давление на общину.Как пишет AFP, в Иране допускается религиозная свобода определенного ряда этнических меньшинств, но в то же время официально преследуется вера бахаи, которая проповедует единство между религиями (не только авраамическими – иудаизмом, исламом и христианством, - но и буддизмом, кришнаизмом и зороастризмом), а также равенство между мужчинами и женщинами.Вера была основана в середине XIX века иранцем Мирзой Хусейном Али, который в бахаи, в отличие от ислама, почитается как последний посланный Богом пророк - Бахаулла. При этом международный центр религии находится в Хайфе, из-за чего иранских бахаистов нередко клеймят шпионами Еврейского государства.В целом в мире насчитывается около 7 млн. последователей бахаи, из которых порядка 300 тысяч проживают в Иране.