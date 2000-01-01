20.09 19:56 MIGnews.com

Болгария опять отложила суд над террористами из Бургаса

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Специальный уголовный суд Софии отложил судебный процесс над двумя мужчинами, обвиненными в причастности к террористической атаке на туристический автобус с израильтянами 5 лет назад.Как сообщает агентства dpa, это стало уже третьей задержкой над так называемыми "террористами из Бургаса" Мелихадом Фарахом и Хасаном Эль-Хаджем Хасаном. Учитывая то, что оба они находятся за границей Болгарии, приговор должен был быть вынесен им заочно.И Фарах, и Хасан не являются носителями болгарского гражданства. Отмечается, что у них есть паспорта Ливана и других стран - Австралии (Фарах) и Канады (Хасан).Их обвиняют в пособничеству французу ливанского происхождения Мохамаду Хасану Аль-Хусейни в подготовке и совершении теракта в аэропорту в курортном городе Бургас в июле 2012 года.Напомним, что в результате взрыва шахида в автобусе с израильскими туристами погибли шесть человек – пять израильтян и болгарин-водитель. 35 других израильтян получили ранения различной степени тяжести.Как сообщили в суде Софии, родственники погибших требуют компенсировать им 217 млрд. болгарских левов (132 млн. долларов).Если осужденных поймают, им грозит пожизненное заключение в тюрьме. Ранее они были объявлены в розыск Интерполом.