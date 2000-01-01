Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Убийство арабом еврейки в Париже – антисемитизм 20.09 21:22   MIGnews.com

Убийство арабом еврейки в Париже – антисемитизм

Следователи по делу об убийстве еврейки Сары Халими в Париже в апреле этого года впервые назвали случившееся антисемитским преступлением, совершенным на почве расовой ненависти.

Стоит отметить, что в местной еврейской общине вызвало настоящий шок то, что в обвинительном заключении против убийцы парижанки, 27-летнего Кобили Траоре, не были упомянуты отягощающие обстоятельства случившегося – прежде чем выбросить женщину в окно, он кричал об Аллахе и называл свою жертву Сатаной.

Президент объединения еврейских общин Франции CRIF Фрэнсис Калифат выразил от лица всех евреев страны "удовлетворение и облечение от признания антисемитского характера убийства".

Защита Траоре избрала линию о его временном помешательстве. Как сообщила на этой неделе газета Le Figaro, независимая психиатрическая оценка показала, что во время инцидента убийца находился под влиянием сильных каннабиноидных препаратов. Тем не менее, оказалось, что, возможно, он частично отдавал себе отчет в своих действиях и поэтому были с юридической точки зрения несет за них ответственность.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:10
Нетаниягу пригласили в Бразилию
03:27
Мухаммед - самое популярное имя для детей в Лондоне
01:04
Склонность к изменам научились определять по лицу
00:15
Лукашенко гарантировал возвращение войск РФ на родину
23:30
Роухани: нарушив ядерную сделку, США потеряют доверие
22:03
Израильский композитор посвятил Трампу сонату
21:47
Аббас в ООН: Израильская оккупация не может продолжаться
20:50
Рухани: Израильское ядерное оружие угрожает всему миру
20:12
Видео: 16 послов ООН желают Израилю "Шана Това"  
19:56
Болгария опять отложила суд над террористами из Бургаса
18:40
Палестинцы передали досье на Израиль в Гаагу
17:41
Морриси посвятил Израилю две песни
17:11
Опрос: Нетаниягу - коррупционер, но альтернативы ему нет
16:38
Мировой производитель оружия объявил Израилю бойкот
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus