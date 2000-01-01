Убийство арабом еврейки в Париже – антисемитизм

Следователи по делу об убийстве еврейки Сары Халими в Париже в апреле этого года впервые назвали случившееся антисемитским преступлением, совершенным на почве расовой ненависти.
Стоит отметить, что в местной еврейской общине вызвало настоящий шок то, что в обвинительном заключении против убийцы парижанки, 27-летнего Кобили Траоре, не были упомянуты отягощающие обстоятельства случившегося – прежде чем выбросить женщину в окно, он кричал об Аллахе и называл свою жертву Сатаной.
Президент объединения еврейских общин Франции CRIF Фрэнсис Калифат выразил от лица всех евреев страны "удовлетворение и облечение от признания антисемитского характера убийства".
Защита Траоре избрала линию о его временном помешательстве. Как сообщила на этой неделе газета Le Figaro, независимая психиатрическая оценка показала, что во время инцидента убийца находился под влиянием сильных каннабиноидных препаратов. Тем не менее, оказалось, что, возможно, он частично отдавал себе отчет в своих действиях и поэтому были с юридической точки зрения несет за них ответственность.