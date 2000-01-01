20.09 21:47 MIGnews.com

Аббас в ООН: Израильская оккупация не может продолжаться

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В этом году, как и много лет до этого, штаб-квартира ООН вновь стала для председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса очередной площадкой для атак на Израиль. Выступая на 72-ой Генеральной Ассамблее ООН, Абу Мазен обвинил Израиль в уклонении от ответственности за "оккупацию Палестины"."Пока мы призываем положить конец оккупации, Израиль подстрекает и притворяется, будто среди палестинцев нет партнера для мира", - сказал он, "забыв" упомянуть то число, сколько он раз отказался от прямых переговоров с премьер-министром Нетаниягу.Аббас возложил на ООН юридическую, политическую, нравственную и гуманитарную обязанность прекратить израильскую "оккупацию", добавив, что именно "оккупация" порождает подстрекательство и насилие."Осушение болота израильской оккупации сильно повлияет на борьбу с террором. Мы призывали премьер-министра Израиля сесть с нами за стол переговоров и договориться. Он отклонил это предложение. Политика Израиля ведет к религиозной вражде и может привести к жестокому религиозному конфликту", - заявил с трибуны палестинский лидер, как всего не напомнив об условиях, на которых он выражал готовность сесть за стол переговоров.Однако он не преминул назвать Иерусалим "оккупированным городом", а решения израильской власти недействительными и незаконными."Мы не можем допустить, чтобы израильская оккупация продолжалась без платы за это. Наша проблема связана с израильской оккупацией, а не с иудаизмом как религией", - заверил Махмуд Аббас.Председатель ПА потребовал, чтобы ООН "активно прикладывала усилия по прекращению израильской оккупации в установленные сроки", добавив, что "уже недостаточно просто выпускать заявления в общих чертах".Кроме того, он обратился к государствам, которые до сих пор не признали независимость "Палестины", сделать это, добавив: "У Израиля нет границ. Как вы можете признавать государство без границ?"Кроме того он призвал Совет Безопасности ООН принять заявление ПА о полном членстве в организации, в которой она с 2012 года находится в статусе государства-наблюдателя.