21.09 05:49 MIGnews.com

В Китае передвинули храм весом в 2 000 тонн

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По решению властей Шанхая был передвинут местный 135-летний буддийский храм весом свыше 2 000 тонн. Процесс перемещения был снят на видео и обнародован BBC News.Издание также сообщает, что храм является пагодой "Нефритового Будды" - одной из главнейших городских достопримечательностей. Ежедневно в него приходят тысячи туристов и верующих.Решение о перемещении было принято в целях безопасности. В ходе операции инженерам удалось передвинуть пагоду на 30 метров и поднять на один метр.