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Под завалами школы в Мехико, спасатели нашли тела 22 человек 20.09 07:54   MIGnews.com

Под завалами школы в Мехико, спасатели нашли тела 22 человек

Тела 22 человек найдены под завалами на месте школы в Мехико, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

Он сообщил, что двое погибших - взрослые, остальные - дети.

При этом еще 30 детей и восемь взрослых, находившихся в школе во время землетрясения, числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают искать людей под обломками.

Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате подземных толчков достигло 149 человек. В Мехико обрушилось не менее 44 зданий; в городе объявлен режим тишины, чтобы спасателям легче было искать людей, оказавшихся под завалами.
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