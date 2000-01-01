20.09 08:02 MIGnews.com

Израиль отправит спасателей в Мексику

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Израиль, через считанные часы после опустошительного землетрясения в Мексике, сообщил о том, что отравляет туда своих спасателей.Офис премьер-министра Нетаниягу сообщил, что Мексике была предложена помощь, и Мексика заявила, что готова ее принять.Офис премьер-министра заявил: “Нетаниягу приказал оказать помощь в поисковых и спасательных операциях, и команда спасателей будет организована и отправлена в Мехико как можно быстрее”.