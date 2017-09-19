20.09 08:22 MIGnews.com
Сирийцы показали сбитый ЦАХАЛем иранский беспилотник
Разведывательный беспилотник “Хизбаллы” иранского производства был перехвачен израильскими ПВО днем 19 сентября.
По беспилотнику, нарушившему границу, была выпущена ракета Patriot.
Остатки беспилотника рухнули в Сирии и были сняты на камеру сирийскими мятежниками.
В апреле ракета Patriot сбила другой такой беспилотник над Голанами. Речь идет о разведывательном беспилотнике иранского производства Ababil.
Поделиться
Все по теме
Комментарии